Cinema 4D chega ao Brasil em 2012 - Link - Estadão

A quarta dimensão inclui estímulos físicos, olfativos e climáticos, entre mais de 20 sensações

Se você já cansou do cinema 3D, prepare-se agora para o 4D. A empresa mexicana Cinépolis, quarta maior do mundo, anunciou que trará a novidade para o Brasil em 2012. As informações são do site Planetech.

—-

A “quarta dimensão” não tem nada a ver com os olhos e sim com um cardápio de mais de 20 estímulos, que podem ser físicos, olfativos e climáticos, entre outras. Pode-se passar frio, sentir vento, respirar fumaça, sentir cheiros e chacoalhar muito na poltrona do cinema. Para isso, a sala é equipada com duchas, máquinas de fumaça, ventiladores e poltronas especiais.

No México, quatro salas dispõe da tecnologia, utilizada em filmes de ação como Gigantes de Aço (Real Steel) e Os Três Mosqueteiros (The Three Musketeers).

As empreitada 4D da Cinépolis começará no Brasil em duas salas, localizadas em shopping centers em fase de construção: Pátio Batel (Curitiba) e JK Iguatemi (São Paulo).

A única sala de cinema 4D em operação no Brasil atualmente fica no Alpen Park, em Canela.