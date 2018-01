Cisco investe US$ 1 bi em computação em nuvem - Link - Estadão

BANGALORE – A Cisco Systems planeja oferecer serviços de computação em nuvem, se comprometendo a investir US$ 1 bilhão durante os próximos dois anos para entrar em um mercado atualmente liderado pela maior varejista online do mundo, a Amazon.com, de acordo com o Wall Street Journal.

A Cisco disse que investirá a soma para construir centros de processamento de dados para ajudar a executar o novo serviço chamado de Cisco Cloud Services, segundo o Journal.

A Cisco, cujo negócio principal é hardware de rede, quer aproveitar o desejo das companhias de alugar serviços de computação ao invés de comprar e realizar a manutenção de suas próprias máquinas.

Leia também: Armazenamento de dados cresce no País, mas carece de legislação

Os gastos com hardware empresarial estão diminuindo em todo o mundo à medida que as companhias lidam com orçamentos menores, economias em desaceleração ou com incertezas e uma migração fundamental para a computação em nuvem, que reduz a demanda por equipamentos com a terceirização das necessidades de gerenciamento e computação de dados.

“Todos estão se dando conta de que a nuvem pode ser um veículo para que se alcance uma dinâmica econômica melhor (e) custos mais baixos”, disse Rob Lloyd, presidente da Cisco para desenvolvimento e vendas, segundo o Journal.

/ REUTERS