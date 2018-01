Cisco vai cortar 6 mil vagas até julho de 2015 - Link - Estadão

Empresa teve queda de 13% nas vendas no Brasil no último trimestre. FOTO: Reuters Empresa teve queda de 13% nas vendas no Brasil no último trimestre. FOTO: Reuters

SÃO PAULO – A fabricante de quipamentos de redes Cisco Systems disse que deve cortar 6 mil vagas em um plano de reestruturação a ser encerrado em julho de 2015 — de acordo com a empresa, os cortes devem custar US$ 700 milhões em encargos de reestruturação.

A mais recente rodada de demissões é pelo menos a terceira redução do quadro de funcionários em cerca de três anos para uma companhia que já foi sinônimo de redes com a expansão da Internet. A companhia não conseguiu sustentar o crescimento em seu negócio de roteadores e switchers de ponta.

A Cisco deve gastar entre US$ 250 milhões e US$ 350 milhões de dólares em encargos no próximo trimestre, disse a companhia em documentos apresentado a reguladores.

O presidente-executivo John Chambers culpou na quarta-feira uma incerteza na demanda global pelos cortes de empregos. A Cisco também está enfrentando vendas lentas e uma competição maior em mercados emergentes. As rivais da companhia incluem a Juniper Networks e a chinesa Huawei Technologies [HWT.UL].

A companhia disse na quarta-feira que as vendas caíram 23% na China e 13% no Brasil, no quarto trimestre encerrado em 26 de julho.

A companhia também registrou um lucro estável para o quarto trimestre fiscal e projetou lucro e receita mornas no primeiro trimestre fiscal.

