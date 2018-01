Citi perde US$ 20 mi com IPO do Facebook - Link - Estadão

Prejuízo foi na unidade de operações automáticas do Citigroup, segundo fonte anônima

NOVA YORK – A unidade de operações automáticas do Citigroup teve perdas de cerca de US$ 20 milhões com a decepcionante oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) do Facebook na Nasdaq, informou uma fonte com conhecimento da situação.

As perdas da unidade acrescentam-se as de Knight Capital Group Inc e Citadel Securities, que tiveram perdas entre US$ 30 milhões e 35 milhões cada uma.

O UBS AG, outra instituição envolvida no IPO, ainda não divulgou nenhuma perda.

A Nasdaq pediu às empresas estimativas detalhadas das perdas até a noite da próxima segunda-feira, 28. Depois disso, a Autoridade Regulatória da Indústria Financeira irá avaliar os registros e divulgar um relatório sobre o assunto em cerca de quatro semanas, segundo disseram duas fontes.

