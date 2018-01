Claro abre cadastro para Galaxy S III - Link - Estadão

Assessoria da TIM informa que já cadastrou 10 mil interessados no novo smartphone da Samsung

SÃO PAULO – A Claro abriu nesta quinta-feira, 24, o cadastro para interessados em comprar o Galaxy S III, o smartphone da Samsung que é o principal concorrente do iPhone.

O cadastro pode ser feito na página oficial da operadora.

Lançado com grande pompa pela Samsung em Londres, o novo telefone aposta em técnicas de reconhecimento de voz, face e gestos, além de trazer um processador quad-core de 1,4 GHz.

A TIM, por meio de sua assessoria, informou que já recebeu a inscrição de 10 mil interessados no Galaxy S III desde que abriu suas inscrições, no dia 18 de maio. No mundo, a Samsung afirmou que as pré-encomendas mundias do aparelho já passaram dos 9 milhões de unidades.

O aparelho da Samsung está previsto para chegar às lojas brasileiras nas primeiras semanas de junho. O preço no varejo, sem plano de operadora, está em torno de R$ 1.900.