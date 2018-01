Claro adere Plano de Banda Larga popular - Link - Estadão

A empresa segue demais operadoras como Oi, Telefônica e TIM que já firmaram parceria com governo

SÃO PAULO – A Claro, empresa do grupo de telefonia mexicano América Móvil, vai participar do Plano Nacional de Banda Larga (PNBL) do governo federal, informou o Ministério das Comunicações na quarta-feira.

Em junho, o governo lançou oficialmente o Plano Nacional de Banda Larga (PNBL), que será operado pela Telebrás e já possui contratos com as principais operadoras de telefonia, como Oi, Telefônica e TIM.

A empresa vai oferecer um plano popular de acesso à Internet com mensalidade de R$ 29,90, incluindo impostos, e velocidade de 1 megabit por segundo (Mbps), de acordo com o site do ministério.

Ainda conforme o site, de acordo com o presidente da Claro, Carlos Zenteno, o plano já pode ser contratado por usuários e terá o mesmo valor em todas as cidades onde a operadora atua.

As demais empresas fecharam contratos para oferta inicial de 1 Mbps a R$ 35 por mês.

