Claro retoma práticas de 'zero rating' com WhatsApp; Facebook e Twitter - Link - Estadão

A operadora Claro anunciou nesta segunda-feira,15, promoção que permite acesso gratuito via celular aos aplicativos WhatsApp, Facebook e Twitter, sem desconto na franquia de dados, retomando oferta semelhante à que havia sido encerrada em abril.

A promoção inclui todos os planos da operadora, pós-pagos, pré-pagos e controle, segundo comunicado divulgado pela companhia, e vale para o acesso dentro do pacote contratado.

A oferta ocorre poucos meses depois de a própria Claro, do grupo mexicano América Móvil, ter interrompido a promoção de acesso grátis que incluía somente Facebook e Twitter, alegando na época “que os clientes não deveriam ficar limitados a aplicativos específicos”.

As parcerias entre operadoras e redes sociais são criticadas por alguns especialistas por ferir a chamada neutralidade da rede, princípio do Marco Civil da Internet, espécie de constituição da Web em fase de regulamentação no país.

O princípio prevê que as operadoras ofereçam acesso igualitário aos sites, sem privilégios a determinados aplicativos.

Para as operadoras, porém, a prática não feriria a neutralidade uma vez que a promoção só pode ser contratada se o cliente já estiver assinando pacotes de dados para a Internet “completa”.

/REUTERS