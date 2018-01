'Clash of Clans' fatura US$ 1;8 bilhão em 2014 - Link - Estadão

Imagem de divulgação de Clash of Clans, da Supercell. FOTO: Reprodução Imagem de divulgação de Clash of Clans, da Supercell. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – A maioria das pessoas pode ver Clash of Clans como um simples jogo de luta em turnos entre clãs vikings, mas o game pode ser considerado uma verdadeira máquina de faturar: de acordo com a Superdata, o app da Supercell faturou US$ 1,8 bilhão em 2014. É um número expressivo – que fica ainda mais importante se comparado aos US$ 892 milhões de faturamento que a Supercell teve em 2013.

Em segundo lugar na lista de faturamento de jogos mobile ficou Puzzles and Dragons, com US$ 1,5 bilhão. Fechando o pódio, Candy Crush Saga, da King, com mais de US$ 1 bilhão faturado.

A pesquisa ainda traz números relevantes sobre o mercado de MMOs (jogos para múltiplos jogadores massivos online): League of Legends, Crossfire e Dungeon Fighter Online lideram um mercado capaz de arrecadar US$ 10,5 bilhão em um ano.

O estudo também mostra um crescimento no número de espectadores de eSports: de 72 milhões em 2013 para 101 milhões em 2014. Para o ano que vem, a expectativa é que este mercado alcance 134 milhões de pessoas em todo o mundo.

Os números completos da pesquisa podem ser vistos no site da própria Superdata.