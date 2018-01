Clone chinês do Google - Link - Estadão

O Google está pressionando o site chinês Goojje para que ele deixe de usar o logotipo parecido ao da companhia norte-americana.

A marca do Goojje copia o estilo do Google e tem, no lugar do G, um símbolo parecido ao do Baidu, mecanismo de pesquisa mais usado na China.

Goojje é um jogo de palavras. A sílaba final “jje” soa como a palavra em chinês para “irmã mais velha”, enquanto a sílaba “gle” de “Google” é pronunciada como a palavra chinesa para “irmão mais velho”. O site oferece mecanismo de busca e serviços de rede social.

Uma porta-voz do Google afirmou na terça que a empresa norte-americana pediu ao Goojje que pare de copiar o logotipo da companhia, que é uma marca protegida. A China possui um registro pobre de proteção à propriedade intelectual. Filmes, roupas, músicas e software piratas, entre outros bens, estão amplamente disponíveis apesar de repetidas operações de combate promovidas pelo governo.

O Goojje já parou de usar sua URL original, www.goojje.com. Os visitantes que digitam esse endereço são automaticamente redirecionados para o dierqi.com, a nova URL.

No mês passado o Google ameaçou se retirar da China citando problemas com censura e o que afirma ter sido um sério incidente com hackers que resultou em roubo de propriedade intelectual da companhia.