Cobrança no WhatsApp é falsa - Link - Estadão

SÃO PAULO – Uma mensagem falsa em forma de corrente tem assustado alguns usuários do aplicativo desde o início da semana. A mensagem, distribuída de pessoa a pessoa, afirma que o serviço começará a ser cobrado a partir do fim de semana para aqueles que não têm o hábito de usá-lo com frequência e pede para encaminhar o “alerta” para pelo menos 10 pessoas.

“É um hoax”, disse Neeraj Arora, representante de negócios do WhatsApp, ao Link. Hoax é o termo em inglês para descrever um boato falso que se espalha na internet.

A mensagem é incompleta, tem erros de português e chega sem nenhuma identificação oficial do aplicativo. Ela afirma:

“Entre sexta e sabado que vem, Whatsapp começa a ser cobrado, a não ser que vc use com frequencia. Se tiver pelo menos 10 contatos, encaminhe esta mensagem para eles e a logo vai ficar vermelha indicando uso frequente. Anote!”

Alguns usuários chegaram a se manifestar no Twitter, preocupados com a possibilidade de ter de pagar para enviar mensagens de texto via celular. Outros reclamaram dos contatos que repassaram a mensagem falsa.

Arora, do WhatsApp, diz que o caso é semelhante a outra corrente que foi identificada em janeiro, também falsa.

Correntes do tipo eram comuns na metade dos anos 90, quando os e-mails começaram a se popularizar entre os primeiros usuários da internet comercial no Brasil. No ano passado, também ganharam força no Facebook entre os usuários do País.