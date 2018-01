Codeacamy ensina a programar pelo celular - Link - Estadão

Startup de Nova York lança aplicativo para iOS com versão do seu curso rápido de programação pela internet

SÃO PAULO – Programar pode ser tão fácil quanto jogar um game no celular. É com esse proposta que a Codeacademy lançou no sábado, 7, um aplicativo para o sistema iOS que ensina a programar pelo smartphone. A proposta é que o interessado em aprender alguma linguagem de programação faça aulas curtas, divididas em pequenos módulos e a qualquer hora.

A Codeacademy é uma startup fundada em Nova York que já recebeu mais de US$ 12,5 milhões em investimento. A empresa surgiu com a proposta de ensinar padrões básicos das principais linguagens de programação (HTML/CSS, Python, Ruby e JavaScript) pela internet. Todo o sistema foi desenvolvido por dois ex-colegas da universidade de Columbia, Zach Sims e Ryan Bubinski, cofundadores da Codeacademy.

Eles desenvolveram um plano de ensino chamado Code Year, que usa um método baseado nos conceitos usados no desenvolvimento de games para facilitar o aprendizado. Com o sucesso, o site ganhou versões em vários idiomas, incluindo o português.

Apesar da facilidade do sistema, o aprendizado pela web ainda requer dos alunos a dedicação de algum tempo exclusivo para as aulas online. Com o aplicativo, a startup tenta facilitar ainda mais o processo de aprendizagem.

O app Hour of Code e propõe aos usuários aprender a programar fazendo aulas de menos de uma hora todos os dias, a qualquer hora e lugar pelo smartphone. O aplicativo tem versão em português, mas apenas a introdução é feita no idioma. Para fazer os exercícios, que na maioria das vezes pedem para o aluno preencher lacunas de códigos e executá-los para entender como cada comando pode resultar em diferentes ações, é preciso ler em inglês.