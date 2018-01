Cofundador da Apple diz que iPhone gigante chegou com três anos de atraso - Link - Estadão

Por Larissa Fafá

Steve Wozniak fundou a Apple junto com Steve Jobs nos anos 70. FOTO: Reuters Steve Wozniak fundou a Apple junto com Steve Jobs nos anos 70. FOTO: Reuters

SÃO PAULO – O cofundador da Apple, Steve Wozniak, pensa que a empresa que ele ajudou a construir deveria ter lançado um iPhone com tela grande muito antes do que o ano de 2014. Neste ano, a Apple lançou o iPhone 6 Plus, uma opção do smartphone com uma tela maior.

“Apple poderia ter uma parte maior do mercado de smartphones se tivesse lançado um iPhone com tela gigante nos últimos três anos”, comentou Wozniak em entrevista para a CNN Money.

Até setembro deste ano, a maior tela do iPhone media 3,99 polegadas, enquanto telefones mais populares que utilizam o sistema operacional Android, de marcas como Samsung e LG, tinham telas entre 4,5 e 5,5 polegadas.

Wozniak, que ajugou a desenvolver os computadores Apple I e o Apple II nos anos 70, deixou a companhia em 1987, 12 após criar a empresa com Steve Jobs. O cofundador ainda trabalha na Apple e tem parte das ações da empresa.