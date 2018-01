Cofundador da Apple elogia o Google Phone - Link - Estadão

Perguntado qual era seu gadget favorito pela apresentadora do programa educacional “Class Action”, da rede NBC, ele respondeu: “Bem, é o último (lançamento). Não é um produto da Apple, mas é um gadget que saiu ontem mesmo”, disse, sem citar o Nexus One, que havia sido lançado no dia anterior à gravação do programa.

A notícia se espalhou e deixou o cofundador da Apple constrangido. Ele ligou, do seu iPhone, para a rede de televisão para se explicar. “Tenho dois iPhones, às vezes uso um Droid (da Motorola) no meu cinto, e também um Nexus One”, afirmou Wozniak à NBC. “Depedendo, posso até estar usando um BlackBerry. Mas meu telefone principal ainda é um iPhone”.

Wozniak também mandou um recado aos admiradores-fãs-defensores dos gadgets da Apple. “Eu não gosto de tratar (a tecnologia) como uma religião. Eu não gosto de dizer às pessoas que elas estão erradas (de escolher um aparelho específico). O computador certo para você, baseado na renda da sua família ou o seu tipo de trabalho, pode ser um PC e não um Macintosh. Prefiro ser um vendendor verdadeiro que se preocupa com o consumidor, embora eu tente incliná-los um pouco para as vantagens dos iPhones e dos Macintosh”.

O cofundador da Apple se explicou ainda em um comentário no site Gizmodo. “Quando questionado quais eram os meus gadgets favoritos, entendi que se tratava de novos gadgets que eu estava usando (e considerava bons). Não estou trocando de telefone, mas não direi às pessoas que o Nexus One não é um bom gadget. O mesmo para o Droid”, disse.