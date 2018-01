Cofundador da Apple na Campus Party - Link - Estadão

A organização da Campus Party confirmou nesta sexta-feira, 24, a participação no evento de Steve Wozniak, que junto com Steve Jobs, fundou a Apple, empresa que revolucionou o mercado de computadores pessoais e hoje é a responsável por iPod e iPhone.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Jobs e Wozniak fundaram a Apple no ano de 1976. O parceiro do atual líder da empresa foi o principal responsável pela construção do Apple I, primeiro produto da empresa lançado no mesmo ano de sua fundação. Mas o primeiro grande sucesso comercial da empresa viria no ano seguinte, em 1977, com o lançamento do Apple II, que também foi majoritariamente construído por Wozniak, que deixou a companhia no ano de 1987.

Na edição de 2011 da Campus Party, Steve Wozniak irá ser um dos palestrantes. O cofundador da Apple já participou das edições de México, Espanha e Colômbia e parece disposto a muito mais do apenas palestrar aqui no Brasil. Na imagem abaixo, Wozniak deixa a entender em seu perfil no Facebook que irá acampar com todos os outros campuseiros.