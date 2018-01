Cofundador deixa o Foursquare - Link - Estadão

Naveen Selvadurai estaria “frustrado” por estar sempre “nos bastidores” enquanto Dennis Crowley recebe toda a atenção

SÃO PAULO – O nome Dennis Crowley é bem conhecido e geralmente vem acompanhado do epíteto “co-fundador do Foursquare”. Já o outro “co-fundador” da rede social é bem menos famoso.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

E talvez este seja um dos motivos de Naveen Selvadurai estar deixando a empresa, como anunciou em um comunicado neste domingo, 4.

Uma fonte próxima ao empresário ouvida pelo site Business Insider o descreveu como “frustrado” e “perdido”.

“Naveen é um cara orgulhoso e que não gostaria de estar numa situação que não o deixasse totalmente satisfeito. Não deve ser fácil ser o cara dos bastidores enquanto Dennis está sempre nos holofotes como o CEO”, continuou a fonte, se referindo à intensa atividade social de Crowley.

O tom do comunicado oficial é diplomático: “Sinto que fiz tudo que podia fazer e estou seguindo em frente. Dennis e eu vínhamos discutindo o timing por um tempo e decidimos que agora, neste aniversário [o Foursquare completou três anos no dia 4], parece certo começar essa transição. Então este será meu último mês trabalhando no Foursquare.”

Selvadurai garantiu que “continuará conectado à companhia: estou na diretoria, ainda vou aconselhar”.

Ele e Crowley começaram juntos o Foursquare. A rede social recentemente atingiu a marca de 15 milhões de usuários (o triplo do ano anterior).