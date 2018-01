Cofundador do Twitter entra para a Disney - Link - Estadão

Jack Dorsey, autor do primeiro tweet e criador da empresa, passa a fazer parte do conselho administrativo da Disney

SÃO PAULO – O confundador do Twitter, Jack Dorsey, se tornou o mais novo membro do conselho administrativo da Walt Disney Company. O executivo atualmente faz parte do conselho da empresa que ajudou a criar em 2006 e é CEO da Square, uma startup de pagamentos móveis. Dorsey assume a cadeira de Judith Estrin, diretor de tecnologia da Cisco Systems, que deixa a posição após 15 anos, o tempo máximo permitido pela Disney.

“Estou honrado e orgulhoso de me unir ao conselho”, disse Dorsey em nota à imprensa. “A Disney é uma empresa eterna, que todos crescemos aprendendo e admirando.” Dorsey deve assumir o cargo durante cerimônia no dia 18 de março para, então, ser responsável por orientar pelo viés digital os diretores da empresa, responsável também pelos estúdios Pixar e Lucasfilm – este último adquirido em outubro de 2012 das mãos de George Lucas, criador de Star Wars.

“Jack Dorsey é um empresário talentoso que ajudou a criar novos negócios inovadores nas mídias sociais e espaços de comércio”, disse Robert Iger, presidente do Conselho na nota. “A perspectiva que ele traz para a Disney e seu conselho é extremamente valioso, dadas as nossas prioridades estratégicas, que incluem a utilização das mais recentes tecnologias e plataformas para chegarmos a mais pessoas e para melhorar o relacionamento com nossos clientes.”