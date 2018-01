Cofundadores da BlackBerry avaliam comprar a empresa - Link - Estadão

Mike Lazaridis e o antigo vice-presidente de operações demonstraram interesse em comprar toda a empresa

TORONTO – O cofundador e ex-presidente da BlackBerry, Mike Lazaridis, avalia fazer uma oferta conjunta pela empresa de smartphones com o cofundador Doug Fregin, segundo um documento da Securities and Exchange Commission (SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA).

Lazaridis e Fregin têm 8% cada de participação na companhia e exploram a “possibilidade de submeter uma oferta conjunta para adquirir” todas as ações da BlackBerry que ainda não possuem.

No mês passado, a empresa anunciou que entrou em acordo preliminar com a Fairfax Financial Holdings para tornar a BlackBerry privada por US$ 4,7 bilhões. A Fairfax tem cerca de 10% da companhia. Lazaridis e Fregin não trabalham com a Fairfax nesse acordo, segundo uma pessoa próxima ao assunto.

/Agência Estado