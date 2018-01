Coisas legais para fazer com Google Earth - Link - Estadão

PS: Antes de ver as coisas abaixo, você precisa ter o plugin do Earth instalado no browser (baixe aqui).

Estatísticas diversas em escala global e visualização deliciosa e interativa

Dirija uma embarcação por mapas reais e com comandos realistas

Navegue por bibliotecas em 3D usando a API do Google Earth

Isso tudo aí foi mostrado pela Pamela Fox, ‘googler’ da Australia, membro do time de Maps e Earth, aqui no GDD.