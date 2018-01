Coletânea de bizarrices - Link - Estadão

Foi uma questão de minutos. Ao mesmo tempo em que os brasileiros iam redescobrindo suas cidades com o Google Street View, começaram a surgir blogs para coletar as imagens curiosas, indiscretas e engraçadas – além daquelas sem nenhuma graça – captadas pelos carros do Google.

Dois deles surgiram quase ao mesmo tempo: o Street Viu e o Porra, Google Street View BR. Foram eles os responsáveis por divulgar as imagens que já ficaram célebres (para o bem e para o mal), como o homem vomitando diante de um orelhão em Belo Horizonte ou o cadáver decapitado no Rio de Janeiro.