Colômbia apela para Facebook em eleições - Link - Estadão

Cabos eleitorais dos dois candidatos à presidência na Colômbia encheram a internet de apelos urgentes no sábado para que os eleitores votem em uma eleição que pode sofrer de altos índices de abstenção.

O ex-Ministro da Defesa, Juan Manuel Santos, ganhou o primeiro turno em maio e está à frente no pleito deste domingo contra o ex-prefeito de Bogotá, Antanas Mockus, candidato do partido verde que prometeu acabar com a corrupção.

O eleitor vai substituit Alvaro Uribe, um conservador aliado dos EUA que combateu as FARC e alimentou grandes investimentos estrangeiros no país que já foi conhecido pelas bombas, sequestros e barões das drogas.

Santos, que se orgulha de sua experiência combatendo os rebeldes e na criação de empregos, usou sua página no Facebook para pedir que os colombianos escolham “o caminho da segurança democrática, do estado soberano, da liberdade, da justiça e da paz.”

Os analistas dizem que a participação dos eleitores pode cair por causa de sua vantagem nas pesquisas e em razão da Copa.

“Todo mundo aqui, junto a outros milhões, não tem desculpa para não votar… a Colômbia não está na Copa! Mas poderíamos perder muito, então saia e vote no Presidente Santos!” diz um dos centenas de comentários dos eleitores.

O vencedor das eleições de dominho vai herdar um país muito mais seguro do que quando Uribe entrou no poder, em 2002, mas vai ter que contornar a maior taxa de desemprego da América Latina, um teimoso déficit fiscal e os laços frágeis com a vizinha Venezuela, com quem uma disputa de comércio está pesando na recuperação econômica da Colômbia.

Apelo de última hora

Mockus, que está malvisto por causa de escândalos ligando-o ao mal uso de fundos públicos e acusações de abuso pelas forças de segurança, recebeu só metade dos votos que Santos teve no primeiro turno, em maio – mas o suficiente para impedir que Santos ganhasse de cara.

Em sua página no Facebook, o tom dos comentários era urgente. “Amigos da rede social, mandem mensagens aos seus amigos, para os que vão se abster, aos indecidos ou aos membros de outros partidos. Adicione vídeos e links para argumentar sobre sua posição, já! Mockus para presidente!”, lê um dos apelos.

Mockus admite que os eleitores ficaram desconfiados de suas posições diretas em assuntos como impostos, que ele quer aumentar para diminuir o deficit. Mas como prefeito ficou conhecido por sua disciplina fiscal.