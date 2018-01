Com 65 milhões de usuários móveis; Facebook foca nos celulares - Link - Estadão

“Ficamos muito surpresos ao descobrir que o 60% dos usuários em países como Indonésia, África do Sul, Quênia, Canadá e Estados Unidos acessam alguma versão móvel do Facebook”, disse Moissinac durante a apresentação. Porém, ele não especificou quais modelos e tipos de celular são os mais utilizados para entrar no Facebook.

O diretor de mobilidade apontou que não somente a internet está se tornando social, mas como também o celular. Para aumentar a presença do Facebook na web móvel, ele anunciou o lançamento da plataforma Facebook Connect para celulares. O serviço permitirá que desenvolvedores de aplicativos móveis consigam incluir recursos do Facebook em seus softwares. Uma das possibilidades citadas por Moissinac seria a criação de um aplicativo de corrida que tivesse um atalho para publicar as informações sobre os treinos esportivos no Facebook.

FOTOS: FILIPE SERRANO/AE

O repóter viaja a Sttugart a convite da Nokia