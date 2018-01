Com disco novo no forno; Mombojó libera música em game - Link - Estadão

Os músicos criaram a “Melodia do Sumiço”: no jogo virtual, a banda havia perdido um violino e os estudantes deveriam percorrer a rede atrás de pistas que ajudassem a localizar o instrumento. No final, quem achasse ganharia de presente a música “Casa Caiada”.

“No começo da banda, era uma grande coisa lançar um som na internet. Hoje já é algo inerente à música”, disse Chiquinho. A banda foi uma das pioneiras a usar a rede em seu favor – o primeiro disco, “Nadadenovo” (2003), foi liberado para download gratuito no próprio site da banda.

De seis anos para cá, o mercado mudou. Hoje, para Chiquinho, as ferramentas de gravação são melhores, mas a mística já não é mais a mesma. “Antes fazer um disco era algo mágico, você parava para fazer o disco, entrar em um estúdio”, lembra.

Hoje, a banda vive um momento faça-você-mesmo. Radicados em São Paulo, são os próprios músicos que estão cuidando da finalização do próximo disco, “Amigo do tempo”, previsto para outubro.

O site da banda não existe mais. Foi substituído por um blog WordPress e perfis em tudo quanto é rede social. Tudo é alimentado pelos próprios músicos. “Enquanto a gente trabalha na nossa divulgação, acaba vendo muita coisa. É essa a graça, interagir”, diz Chiquinho.

“Amigo do tempo”, o terceiro disco, está sendo finalizado e tem a previsão de lançamento independente para outubro. Eles não sabem exatamente o formato – já que, para o próprio Chiquinho, o CD é “só um meio de transmissão de dados”.

“As pessoas estão perdendo o lance de querer ter um cd guardado. O herói da resistência, nesse sentido, é o vinil”, diz. O que a banda sabe é que, claro, o disco será jogado na rede – e o lançamento, real ou virtual, será comemorado com um show transmitido em streaming.