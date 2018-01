Com falha de segurança; Tinder mostrava mais do que devia - Link - Estadão

SÃO PAULO – Um dos apps mais comentados de 2013, o Tinder conquistou milhões de usuários por seu jeito fácil, simples e privado de começar encontros amorosos a partir de dados de geolocalização e a base de informações do Facebook. Entretanto, uma falha de segurança do sistema do app talvez tenha mostrado mais sobre seus usuários do que eles gostariam.

A empresa de segurança Include Security revelou nesta quinta-feira, 20, que identificou em outubro de 2013 uma falha de segurança no Tinder que permitia a hackers saber a localização de usuários do Tinder num raio de 30 metros – de acordo com a consultoria, o Tinder solucionou o problema em dezembro do ano passado.

“Não sabemos desde quando a falha existe, mas problemas desse tipo têm sido comuns em aplicativos mobile, e continuarão a ser comuns se os desenvolvedores não se preocuparem em esconder as informações sobre localização dos usuários”, disse Max Veytsman, da Include Security em um post no blog da empresa, que também incluía o vídeo abaixo, com exemplos de como a falha poderia ser utilizada por hackers.