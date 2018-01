Com fórmula desgastada; 'Band Hero' é diversão para família - Link - Estadão

Como curiosidade ou jogo para ser alugado e jogado em um fim de semana com os amigos, Band Hero funciona. Mas com a oferta enorme de jogos musicais de primeira que está nas lojas, é difícil justificar o investimento de tempo e dinheiro no game. Antes de comprar, pondere seriamente em levar para casa jogos melhores, como Rock Band 2, Beatles: Rock Band ou até Guitar Hero 5.