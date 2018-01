Com mais seguidores; Dilma liderou presença no Twitter durante campanha - Link - Estadão

SÃO PAULO – Independente dos resultados das eleições neste domingo, ao menos na rede social de 140 caracteres o candidato vencedor é a petista Dilma Rousseff. Com 2,9 milhões de seguidores (2,6 milhões a mais que seu opositor), a atual presidente (@dilmabr) foi mencionada em 12,2 milhões de tweets, à frente dos 9,3 milhões que citaram Aécio Neves (@AecioNeves), candidato do PSDB. Os dados levam em conta todo o período de campanha eleitoral, ou seja, desde o dia 6 de julho.

Dilma se saiu na frente na quantidade de impressões (que se refere à quantidade de perfis no quais seus tweets apareceram) e ainda na quantidade de novos seguidores. Segundo o Twitter, foram 3.882 perfis por dia, contra 1.559 do tucano.

Aécio Neves se saiu melhor na taxa de engajamento (que se refere à porcentagem de seguidores que interagiram com os tweets do candidato, seja curtindo ou retweetando) com 3,38% contra 1,97%. O tucano também publicou mais tweets em seu perfil que Dilma, foram 1.602 contra 1.191 da petista.

O Twitter comparou ainda o total de menções feitas aos candidatos durante eventos como a morte do então candidato Eduardo Campos (PSB) e os diversos debates, além do primeiro turno. A rede social ainda avaliou os momentos em que os perfis oficias ganhavam novos seguidores, como debates, entrevistas e o primeiro turno.

FOTO: Reprodução/Twitter FOTO: Reprodução/Twitter

O Twitter publicou um mapa interativo que mostra a evolução das citações aos dois candidatos do dia 1° de outubro até este sábado, 25. Os pontos em vermelho são menções à candidata Dilma Rousseff, e os azuis ao candidato Aécio Neves.

Abaixo, o Twitter separou os três tweets mais compartilhados dos candidatos também durante o período de campanha eleitoral (clique na imagem para ampliar). “O bom de me amar, é que também amo vocês. Amor não correspondido é triste, não é o nosso caso. Amo vocês”, é de Dilma, publicado no dia 17 de outubro.

O campeão de retweets do perfil de Aécio Neves diz apenas “Obrigado Brasil #Aécio45″, com uma bandeira nacional, e foi publicado após o resultado que mostrava o tucano dentro da disputa pelo segundo turno.

O Twitter Brasil também elaborou um gráfico interativo que mostra quais foram os temas mais comentados pelos perfis dos candidatos à presidência na rede social.

É possivelmente, primeiramente, os temas mais debatidos por ambos (que tem saúde e educação na liderança), depois reduzir a pesquisa a Dilma Rousseff (educação e saúde) ou a Aécio Neves (saúde e segurança).