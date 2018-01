Com novo Kindle; Amazon quer popularizar seu e-reader - Link - Estadão

A Amazon espera convencer até os leitores casuais de que eles precisam de um e-reader e preparou mais um ataque na guerra de preços dos e-readers. A novidade chama-se Kindle e custa US$ 139 – e conecta-se à internet através de uma conexão sem-fio padrão, ao contrário dos modelos anteriores, que acessavam a rede via 3G. A loja também apresentou um modelo para substituir o Kindle 2, custando o mesmo preço que o anterior, US$ 189. Os novos modelos são mais leves e menores, com mais contraste na tela e textos mais nítidos.

O Kindle teve seu preço reduzido numa velocidade incomum, até mesmo para eletrônicos. Em 2009, o aparelho novo custava US$ 259, uma queda em relação aos US$ 399 iniciais em 2007. Em junho, horas depois de a Barnes & Noble diminuir o preço do Nook para US$ 199, a Amazon fez o mesmo com o Kindle e colocou-o a US$ 189.

O analista James L. McQuivey, da Forrester Research, disse que uma competição acirrada poderia derrubar o preço dos e-readers para menos de US$ 100, tido como preço-limite para compras de aparelhos por impulso.

No entanto, o principal concorrente do Kindle é o iPad, da Apple, que vendeu 3,3 milhões desde o lançamento em abril. A Amazon não divulga seus números, mas diz que as vendas do Kindle triplicaram no mês seguinte à redução dos preços. Dois dos mais interessantes aspectos do iPad – a tela colorida e sensível ao toque – são itens que consumidores do Kindle pedem para seu aparelho. Continuem esperando, disse Jeff Bezos, CEO da loja.

“Isso precisa ser feito de um jeito diferente. Não pode ser algo ‘eu também tenho uma tela touchscreen’”, disse. No começo deste ano, a Amazon comprou a Touchco, start-up especializada em tecnologia touchscreen, mas a sensibilidade ao toque acrescentava reflexo e brilho à tela, além de dificultar trocar de mão em leituras prolongadas. A cor também é algo que “não está pronto para curto prazo”, diz o CEO da Amazon.

Os novos Kindles já estão em pré-venda e começarão a ser enviados no dia 27 de agosto.

/THE NEW YORK TIMES