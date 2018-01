Com novos iPads; Apple ainda manda nos tablets - Link - Estadão

iPad Air e iPad Mini chegam ao mercado com poder visual e opção para 3G e 4G

Bem a tempo para o Natal, a Apple traz ao Brasil as últimas versões de seus tablets: o iPad Air e o iPad Mini com tela Retina. Ambos estão disponíveis em duas opções de cores, cada uma com três alternativas de armazenamento (16, 32 ou 64 gigabytes), sendo que cada uma tem opção de apenas Wi-Fi ou Wi-Fi com dados.

Isso significa que o consumidor tem também uma grande variedade de preços, com o modelo mais barato (Mini com tela Retina, 16 GB e apenas Wi-Fi) saindo por R$ 1.499 na Apple Store, e o de preço mais alto por R$ 2.499 (Air, 64 GB, Wi-Fi e celular).

Se o posto do iPhone da Apple como smartphone mais inovador é hoje bastante discutível, o mesmo não se aplica ao iPad, que continua sendo seguramente uma das duas melhores opções de tablet do mercado (ao lado da linha Galaxy Note da Samsung).

