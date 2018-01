Com o iPad na mão - Link - Estadão

O lançamento do iPad na manhã de sábado (3) nos Estados Unidos deu início à corrida atrás de informações mais consistentes sobre o aparelho. Afinal, foram meses de especulação até que, finalmente, uma massa crítica de usuários pudesse botar as mãos (ou dedos) no tablet e efetivamente testá-lo.

Os principais sites americanos sobre tecnologia e gadgets têm publicado desde então uma série de análises das principais funções do produto, além de dicas de uso e listas de aplicativos recomendados. O Techcrunch falou sobre a sincronização e compartilhamento de arquivos no iPad, e revelou que apenas 20% dos aplicativos disponíveis na AppStore são gratuitos.

Já o Gizmodo se apressou em compilar 10 dicas úteis para os usuários do novo gadget, além de uma lista dos melhores games já disponíveis para o novo formato. O site ainda apresenta um evento ao vivo ao longo do domingo (4) analisando o maior número possível de aplicativos disponíveis na loja do iPad.

Nos principais jornais da Europa, a grande reclamação está no atraso do lançamento do iPad no continente. Mesmo na Inglaterra – acostumada a ver grandes lançamentos quase simultaneamente aos Estados Unidos – o tablet da Apple segue sem data oficial para o início das vendas. O Guardian relatou as artimanhas dos ingleses na tentativa de obter um iPad o mais cedo possível.

No Twitter, a euforia pelo novo produto rivaliza apenas com a falta de paciência dos detratores da Apple. Enquanto pioneiros do iPad relatam as maravilhas recém-descobertas no aparelho, alguns usuários repudiam e ironizam o deslumbre com o tablet, gerando uma nova safra de piadas e memes.

A Wired inglesa publicou uma resenha com as primeiras impressões sobre o aparelho. O texto reflete o consenso que parece se formar entre a imprensa de tecnologia internacional, concluindo que, apesar dos inúmeros problemas listados desde o anúncio do tablet (como ausência de câmera ou possibilidade de multitarefa), o iPad ainda é uma revolução na relação entre usuário, interface e conteúdo.

