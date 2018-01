Com que roupa eu vou? O Google responde - Link - Estadão

Ele já foi dono de sua rede social. Desde que você se lembra, ele guia suas jornadas pelos sites de toda a internet. Tem grandes chances de ele ser o administrador de seu e-mail, de traduzir seus textos, der ser o responsável pelo sistema operacional do seu celular e, nos Estados Unidos, começará a fornecer banda larga para os cidadãos. Agora, ele quer se instalar de vez no seu cotidiano. O Google quer ajudar você a se vestir.

A empresa lançou nesta quarta-feira, 17, o site de e-commerce Boutiques.com. A intenção é mudar radicalmente a forma como a moda é apresentada e consumida na web. Os usuários poderão navegar pelo site e filtrar suas buscas por roupas e acessórios de modos muito diferentes. As peneiras mais óbvias estão lá: por cor, tamanho, estilo (clássico, romântico, casual, etc).

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O site ainda está em beta, mas já está funcionando (Imagem: Reprodução)

Há também um modo mais tecnológico de fazer a pesquisa: você apresenta ao site a foto de uma peça e ele analisa a cor e o formato e lhe devolve uma lista de similares. Só que o mais interessante é buscar por estilo de celebridades (“quero comprar roupas do estilo da atriz Carey Mulligan”, por exemplo) ou então consultar as butiques online montadas por celebridades, estilistas, blogueiros do ramo e até mesmo pessoas comuns. Inclusive você pode montar sua butique no site e mostrar ao mundo o que lhe agrada no universo da moda.

Por enquanto tudo está confinado ao mundo da moda feminina e aos Estados Unidos — mas o plano é ampliar esse horizonte para muito mais longe.

O Boutiques.com também deve ser encarado como uma fonte de inspiração. Em cada uma das butiques online, surgem como complemento diversas fotos de looks inspirados em artistas e celebridades. O site também dá vários exemplos de como usar aquela peça que você comprou e não sabe como encaixar no seu dia-a-dia — e faz isso mostrando várias fotos de pessoas comuns usando aquela roupa nas ruas de cidades norte-americanas. Para facilitar ainda mais, os exemplo vem de acordo com o estilo que você apontou ser o mais próximo ao seu.

Diante de tantas novidades, talvez o que mais impressione seja a eficácia do sistema de busca do site, analisou o The New York Times. Todos sabem que é quase regra na web os sites lhe apresentarem resultados que não satisfazem em nenhum sentido a busca que você fez. No Boutique.com os resultados das buscas em geral são muito proveitosos e eles podem melhorar muito se você refinar a busca com dois cliques.

Essa eficiente tecnologia de busca foi desenvolvida pela Like.com, uma companhia do Vale do Silício fundada por Munjal Shah e que foi adquirida pelo Google por US$ 100 milhões. Antes da incorporação, Like.com já havia criado diversos sites de comércio eletrônico no ramo da moda, incluindo Covet.com e Couturious.com. “Compras online de moda devem ser, ao mesmo tempo, universais e selecionadas com uma curadoria, Essa é a resposta”, disse o Shah em uma recente entrevista.