Com Samsung, Arianna Huffington cria app para 'ficar offline' - Link - Estadão

Samsung Em parceria com a Samsung, criadora do Huffington Post cria app para ajudar pessoas que querem um tempo offline.-

A executiva Arianna Huffington, criadora do jornal Huffington Post e membro do conselho do Uber, fez uma parceria com a Samsung para criar um aplicativo que ajuda as pessoas a se desconectarem da internet e ainda avisa aos amigos que o usuário não poderá ser encontrado. Chamado de Thrive, o aplicativo estará disponível em dezembro na loja virtual da Samsung, a Samsung Galaxy Store.

O Thrive consegue programar horários para que a pessoa fique desconectada, bem como selecionar contatos para uma “lista VIP”, cujas mensagens conseguem produzir notificações mesmo com o app ligado. Arianna diz que espera que “o aplicativo ajude os usuários a repensarem seu relacionamento com a tecnologia”.

As funções do Thrive são bastante parecidas com as da função “Não Perturbe”, presente nos dispositivos Samsung. A principal diferença entre os serviços é que o aplicativo consegue enviar uma mensagem para quem não está autorizado a incomodar dizendo que o usuário está fora da rede.

Além disso, o aplicativo fornece algumas informações muito úteis para um usuário que realmente está interessado em sair do celular por um tempo. Dentro da aba de “App Control”, o Thrive mostra quanto tempo a pessoa passou em cada aplicativo. A partir das informações, os usuários podem selecionar restrições de tempo de uso para cada app do celular, ou até mesmo bloquear todos durante um período.

Se as pessoas precisarem ou quiserem usar o celular durante o tempo em que selecionaram para ficar desconectadas, é possível desabilitar o app e usar o aparelho normalmente. No entanto, quando o modo “Super Thrive” está ativado, é impossível voltar a usar o dispositivo ou os aplicativos restringidos até que o tempo limite acabe.

Por enquanto, usuários Samsung podem experimentar a versão Beta antes do lançamento no dia 15 de dezembro.