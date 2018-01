Combo Nexus - Link - Estadão

Google azeita linha de produtos para enfrentar a Apple em todas as frentes: smartphone e tablet em dois tamanhos

SÃO PAULO – Desta vez não teve evento nem apresentação glamurosa. Devido à passagem do furacão Sandy por Nova York, o anúncio dos lançamentos do Google para o fim de ano se deu apenas em um comunicado no blog da empresa, no início da semana passada.

Com o título “Nexus: O melhor do Google, agora em três tamanhos”, a companhia anunciou os novos produtos de sua linha de hardware: o Nexus 10, tablet de 10,1 polegadas; o smartphone Nexus 4, de 4,7 polegadas; e atualizações do Nexus 7, seu tablet de 7 polegadas lançado em junho deste ano. Todos rodam a nova versão do sistema operacional da empresa, o Android 4.2, que manteve o nome da anterior, “Jelly Bean”.

A vez do Google. Com o tablet Nexus 10 (esq.) e o smartphone Nexus 4 (dir.), o Google também chega à temporada de compras com produtos renovados. FOTOS: Jeff Chiu/AP

O Nexus 10, fabricado pela Samsung, tem processador de 1.7 GHz, 2 GB de memória RAM e uma tela com resolução de 2.560 × 1.600 pixels. Pesando 603 gramas, ele tem câmera frontal de 1,9 MP e câmera traseira de 5 MP. O aparelho, que só usa conexão Wi-Fi, custará US$ 399 (16 GB) e US$ 499 (32 GB) nos EUA.

O Google também anunciou seu novo smartphone, o Nexus 4, cujo lançamento já era especulado. Fabricado pela LG, ele tem processador de quatro núcleos, tela de 4,7 polegadas (mesmo tamanho do Samsung Galaxy S3), carregador sem fio e permite fazer fotos 360 graus. Mas não é compatível com 4G. Custa US$ 299 (8 GB) e US$ 349 (16 GB).

A empresa lançou ainda novas versões de seu primeiro tablet, o Nexus 7, agora com mais memória. Os aparelhos com conexão Wi-Fi custarão US$199 (16 GB) e US$ 249(32 GB). Já o modelo de 32 GB com conexão 3G sairá por US$ 299. Os novos aparelhos (com exceção do Nexus 7, já à venda) chegarão aos Estados Unidos e em outros 13 países no dia 13 de novembro.

“Combo Nexus”: Jelly Bean em 4, 7 e 10 polegadas. FOTO: Divulgação

Procurado pelo Link, o Google afirmou que os prazos para a chegada dos novos lançamentos ao Brasil ficam a cargo das empresas fabricantes. A Samsung disse que ainda não há previsão para o lançamento do Nexus 10 no País. Já a LG disse ao Link que estuda a viabilização da chegada do Nexus 4 por aqui em 2013.

A nova versão do Android traz poucas mudanças significativas – talvez por isso o nome tenha sido mantido. Algumas das novidades: ferramenta para fazer fotos panorâmicas, streaming de conteúdo, swype (digitar palavras arrastando o dedo de uma letra a outra) e, no tablet, criar diferentes perfis de usuário para utilizar o aparelho.

Com seu novo “combo Nexus”, o Google proporciona ao usuário formas diversas de experimentar o Android, competindo diretamente com a Apple em diferentes categorias de dispositivos. Para ela, faltava um tablet menor para abocanhar um mercado crescente para o qual ainda não tinha um produto próprio; ao Google, um tablet maior, para disputar um mercado já consolidado no qual a Apple tem ampla liderança.

Os recém-lançados iPad Mini (7,9”) e Nexus 10 (10,1”) vieram para suprir essas deficiências e, junto de outros produtos lançados, travam o embate pelas compras de fim de ano, também com os Kindles da Amazon e com o Surface, tablet recém-lançado da Microsoft.

Vale lembrar que o Nexus 7 foi atualizado poucos meses depois do lançamento da versão anterior, assim como a quarta geração do iPad. Na corrida por melhores configurações, mais memória e processamento mais rápido, um diferencial pode ser o preço – e é esta é a aposta do Google, uma vez que a diferença entre os modelos da Apple é sempre de no mínimo US$ 100.

E assim as duas gigantes chegam a um fim de ano apostando nas mesmas categorias. Quem vencerá?

