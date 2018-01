Comcast nega derrubar usuários que usam Tor - Link - Estadão

SÃO PAULO – A maior operadora de banda larga dos Estados Unidos, a Comcast, negou rumor espalhado pela internet durante o final de semana de que estaria cortando a conexão de usuários que usam o Tor. O software permite um modo de navegação anônima e é usado por quem se preocupa com sua privacidade, mas também por criminosos para atividades diversas.

O rumor começou quando um usuário do Reddit compartilhou um diálogo que havia tido com um atendente da operadora, por telefone. O funcionário teria ligado para o consumidor e o questionado sobre os sites que havia visitado recentemente pelo Tor.

No final da conversa, o porta-voz da Comcast teria dito: “Usuários que tentam usar o anonimato possível pelo Tor, ou se escondendo na internet, normalmente estão fazendo coisas que não só, por assim dizer, legais. Temos assim o direito de encerrar, aplicar-lhe multa ou suspender sua conta a qualquer momento em razão da sua violação de regras. Tem mais alguma pergunta? Obrigado por contactar a Comcast, tenha um bom dia.”

A Comcast – por meio do seu vice-presidente de Internet e Engenharia de Comunicações, Jason Livingood – publicou nesta segunda, 15, em seu blog uma nota dizendo que as informações que circularam pela internet estão “totalmente imprecisas”.

“A Comcast não está questionando seus clientes sobre uso de Tor, ou de nenhum outro navegador (browser). Não temos nenhuma política contra o Tor ou qualquer outro software. Nossos clientes são livres para usar o seu serviço de conexão para visitar qualquer site, app, ou o que seja”, disse.

Afirmou ainda que a operadora não monitora a atividade de seus clientes, que respeitam sua privacidade e que só divulgam dados de seus clientes com ordem judicial. “Não encerramos contas de clientes por violarem o Sistema de Alerta de Infração de Direitos Autorais (também chamado de “six strikes”, que lista as violações até chegar à sexta vez, quando a internet do usuários então é desligada) que é um programa não-punitivo, educacional e voluntário sobre direitos autorais.”

No fim, o porta-voz ainda disse que ele mesmo usa Tor. “Nossos clientes podem usar Tor quando quiserem, como eu mesmo já fiz. Tenho certeza que muitos estão fazendo isso agora mesmo.”

O Tor Project, responsável pela manutenção e atualização da plataforma, lista a Comcast entre as operadoras que oferecem má experiência para o usuário de Tor.

https://trac.torproject.org/projects/tor…