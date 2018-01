Comcast quer anúncios em TV 'on demand' - Link - Estadão

Tecnologia testada pela operadora americana de TV a cabo permitirá emissoras vender espaços em episódios antigos de séries

SÃO PAULO – A Comcast, maior operadora de TV a cabo dos Estados Unidos, está testando uma nova tecnologia de publicidade que insere comerciais atualizados em episódios antigos de programas de televisão sob demanda, iniciativa que pode ajudar as emissoras a gerar receitas adicionais.

Enquanto os espectadores acostumam-se a ver episódios antigos por serviços online como Netflix e Hulu, as empresas de TV a cabo estão atraindo audiência da mesma forma por meio de serviços sob demanda transmitidos por seus conversores de sinal.

A nova tecnologia visa a dar às redes de TV uma forma de ganhar receitas com episódios antigos. Atualmente, a maior parte dos anunciantes só paga por anúncios em episódios vistos ao vivo ou em até três dias depois da estreia. Isso pode mudar se a tecnologia da Comcast, desenvolvida em parceria com a Nielsen, for amplamente adotada.

Caso seja bem sucedida, a Comcast poderá vender espaços para anunciantes em sua programação sob demanda, podendo fazer com que alguém que queira ver um episódio antigo de “Friends” tenha de ver um comercial sobre o iPhone 5S nos intervalos, por exemplo. As emissoras poderão fechar acordos com anunciantes para pagar por audiência adicional, que será medida pela Nielsen.

/ REUTERS, COM REDAÇÃO LINK