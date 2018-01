Começa hoje a Brasil Game Show - Link - Estadão

SÃO PAULO – Gamers de todo o Brasil, uni-vos! Começa a partir das 11 horas dessa sexta-feira, 25 a maior feira de videogames da América Latina, a sexta edição da Brasil Game Show, sediada no Expo Center Norte, na zona Norte de São Paulo. Antecipando em cerca de um mês o lançamento da oitava geração de consoles (Xbox One e PS4), a feira vai até terça-feira, 29, e espera receber cerca de 140 mil visitantes – em sua primeira edição, foram apenas 4 mil pessoas.

“A feira é uma grande festa do mercado brasileiro de games. É uma vitrine para o mercado brasileiro, a nação mais apaixonada por games na América Latina”, conta Marcelo Tavares, criador da BGS, em entrevista exclusiva ao Link.

O primeiro dia de feira é reservado à imprensa e à área de negócios, mas os outros são abertos ao público, e estão com ingressos quase esgotados – há apenas entradas para terça-feira, a R$ 160 (há meia-entrada para estudantes, idosos, professores e também coma doação de 1kg de alimento não perecível). Depois de protestos por parte dos gamers, a empresa voltou atrás e permitirá a entrada com mochilas. “Foi uma recomendação dos órgãos públicos, e também uma medida nossa para termos mais conforto, mas o público pediu e nós aceitamos”, diz Tavares.

Para os jogadores, será a oportunidade de testar consoles e muitos jogos em primeira mão. Além das vedetes PS4 e Xbox One, será possível conferir o SHIELD, um portátil da NVIDIA com ambições de se tornar um console à parte, o Razer Edge, tablet voltado para games. A grande ausência da feira é a Nintendo, que não trará estandes para São Paulo.

No que diz respeito aos jogos, muitas novidades. A Activision disponibilizará testes com o novo Call of Duty: Ghosts (com 36 estações), enquanto a EA traz FIFA 14 (lançado no último mês para a atual, mas sem data prevista para a próxima geração de consoles) e Battlefield 4; e a Warner, Batman: Arkham Origins (com lançamento previsto para essa sexta-feira, 25). Outros destaques são a briga no ramo dos jogos de carros esportivos: a Sony traz o Gran Turismo 6, em parceria com o Instituto Ayrton Senna, enquanto a Microsoft ataca com Forza Motorsport 5.

Para aqueles a fim de abrir o bolso, haverá grandes varejistas vendendo games e lojas especiais de jogos vendendo produtos especializados, como é o caso da franquia Street Fighter. “Acho que é importante esse movimento acontecer, com o oferecimento de brindes, pacotes especiais e descontos nas feiras. O público que vem à BGS pode se beneficiar disso”, diz Marcelo Tavares. Abaixo, leia uma pequena entrevista com Tavares, falando sobre os jogadores brasileiros, as produtoras locais e a razão dos ingressos se esgotarem tão rápido.

Marcelo Tavares, diretor da Brasil Game Show. FOTO: Divulgação

O que o gamer brasileiro tem de diferente?

Marcelo Tavares: O gamer brasileiro carrega mais paixão em si. Acho que os estrangeiros são jogadores mais frios. Nós fazemos cair por terra o mito de que gamers são antissociais, nós, brasileiros, adoramos jogar juntos com os amigos, discutir jogos com os amigos, tornamos tudo algo social.

A BGS é uma feira voltada às novidades estrangeiras, mas também é uma oportunidade para mostrar o desenvolvimento nacional. Como você vê isso hoje? Uma produtora brasileira é capaz de fazer um grande jogo para PlayStation ou Xbox, como é o caso da produtora polonesa que vai lançar em 2014 o Dying Light?

Marcelo Tavares: O Brasil, hoje, está bem preparado para fazer jogos para tablets, smartphones, até mesmo para PCs, jogos para redes sociais, empresariais e educacionais com qualidade, sem deixar nada a desejar. Entretanto, para fazer um grande jogo talvez nós tenhamos que amadurecer um pouco mais. As empresas brasileiras não são grandes: a Hoplon tem cerca de cem pessoas na equipe, mas a maioria das empresas não consegue ter mais que vinte, vinte e cinco pessoas. É a grande meta para os próximos anos.

O que explica os ingressos se esgotarem tão rápido?

Marcelo Tavares: A ansiedade dos gamers em testar os novos jogos. O cara que é fã vem e compra para o primeiro dia. Se esgota, ele compra para o segundo, e assim vai. É por isso que nós só temos ingressos para terça-feira: o jogador quer poder testar todos os games antes dos amigos.

Serviço

Brasil Game Show – Expo Center Norte

Rua José Bernardo Pinto, 333, próximo à estação Tietê do Metrô e o Terminal Rodoviário do Tietê.

Preço: R$ 160 (ingressos disponíveis apenas para terça-feira, 29/10)

Horário: sábado, 26, e domingo, 27: das 11h às 20h; segunda-feira, 28 e terça-feira, 29, das 13h às 22h.

Para mais informações, visite o site da BGS.

—-

Leia mais:

• “Perdemos dinheiro com o PS4 a R$ 4 mil”, diz diretor da Sony

• Xbox One será feito no Brasil, revela Anatel

• Sony anuncia parceria com Instituto Ayrton Senna para Gran Turismo 6

• Jogos terão sistema rápido de censura