Começa o blecaute contra a SOPA - Link - Estadão

Reddit e Anonymous estão preparando uma ação contra a lei anti-pirataria norte-americanos para o dia 18 de janeiro

SÃO PAULO – O blecaute começou. Não é nem o Google nem o Facebook, mas é um começo: o Reddit, site de compartilhamento de notícias, ficará fechado por 12 horas na próxima quarta-feira, 18 de janeiro. O Anonymous também preparou uma ação semelhante.

A Sopa poderá bloquear domínios de sites supostamente envolvidos com pirataria, além de penalizar anunciantes e proibir serviços de pagamento a negociarem com os infratores. “Há poderosas forças tentando censurar a internet”, disse o Reddit em sua justificativa.

O Reddit é um dos sites que podem sair do ar caso a Sopa, lei antipirataria que está sendo discutida nos EUA, seja aprovada. O Reddit funciona com votos: os usuários postam os links e a comunidade decide a relevância através de votos.

Em vez de sair do ar totalmente, o Reddit fará um blackout direcionado: mostrará apenas links e documentação relativa à lei.

O Anonymous também anunciou um período de silêncio no mesmo dia. A conta @AnonymousIRC ficará muda na próxima quarta-feira. O protesto já tem hashtag: #SOPAblackout ou #J18.

Google, Facebook, Twitter e outras empresas também estudam ações parecidas contra a lei. A iniciativa do Reddit tem o apoio da Wikipedia.

