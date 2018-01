Começou a Campus Party - Link - Estadão

FOTO: JF DIORIO/AE

Nesta terça-feira, 18, começou efetivamente a Campus Party, evento de tecnologia e cultura digital com atividades previstas até sábado, 22, em São Paulo. Acompanhe nossa cobertura completa no blog do Link na Campus Party.

Os destaques do dia serão a palestra do ex-vice-presidente dos Estados Unidos Al Gore e Tim Berners-Lee (criador do World Wide Web) dividindo o mesmo palco, um bate-papo entre Tim Berners-Lee, Jon Maddog Hall (diretor da Linux International), Kul Wadhwa (diretor da Wikimedia Foundation, que controla a Wikipedia) e Marco Mazoni (diretor presidente da SERPRO, o Serviço Federal de Processamento de Dados).

Para se localizar lá dentro, use o mapa preparado para o evento. Para saber o que há de bom para se ver e fazer por lá, veja também o guia que o Link preparou.

Ontem a Campus Party apenas abriu os portões, recebendo os campuseiros (os que vão dormir ou apenas passar seus dias na Arena, participando das atividades) e teve a fala de abertura do evento por um dos fundadores do evento internacionalmente, Paco Ragageles, e o diretor da edição brasileira Mario Teza.

(Este, aliás, havia anunciado melhorias para essa quarta edição, principalmente em relação às filas, mas não foi o que se viu nesta tarde de segunda-feira, quando campuseiros reclamavam do tempo de espera na fila de credenciamento chegando a ficar até cinco horas aguardando para entrar)

Programação (selecionada): terça-feira, 18.

9h30 - Oficina: Documentação colaborativa em foto e vídeo (Foto/Vídeo/Design)

9h30 - Campus Startup: discussão sobre economia Criativa e Empreendedorismo Criativo

10h – Palestra: O que é modding? (Modding)

11h15 às 12h45 – Palestra Startup: Como tornar a boa ideia de um site em uma empresa de sucesso no mundo real? (Palco Principal)

11h15 – Mesa redonda: empreendedorismo digital (Social Media)

13h às 14h – Palestra: Al Gore e Tim Berners-Lee (Palco Principal)

14h10 – Oficina: Direito e internet (Social Media)

14h30 – Oficina: Meu primeiro Foguete (Astronomia)

14h30 – Palestra: como criar e lançar um e-commerce em 42 minutos

15h10 – Palestra: Marina Silva discute as eleições e a internet (Social Media)

15h20 – Seminário Internacional Agenda Digital: com Berners-lee, Mazoni, Jon Maddog, Kul Wadhwa e Fernando Carrillo-Flórez, representante do BID. (Palco Principal)

15h45 – Oficina: Reciclagem robótica (Robótica)

16h – Debate: Literatura & redes sociais (Social Media)

16h30 – Palestra: Android – explorando a plataforma (Software Livre)

17h30 – Debate: Redes sociais na Educação (Social Media)

18h – Games: eliminatórias de Urban Terror, baseado em Quake 3 (Games)

19h – Palestra NASA: Michael Comberiate, da NASA, e Marco Figueiredo, consultor brasileiro discutem projetos sobre robótica e espaço. (Palco Principal)

20h – Oficina: simuladores de aviões da Segunda Guerra Mundial (Simulação)

20h15 – YouPix: Trendings Topics, o poder do coletivo. Papo descontraído entre Pablo Peixoto, Bruno Ferrari, Chico Barney e Rosana Hermann (Social Media)

20h30 – Palestra: a evolução dos games e jogo justo. Empresário fala sobre seu projeto de barateamento de games no mercado brasileiro. (Games)

21h30 – Palestra: A TV do Futuro (Foto, vídeo e Design)

22h – Concurso para escolher o “pior dos piores da web” (Foto, Vídeo e Design)

