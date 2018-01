Comercial do Zeebo já está disponível no YouTube - Link - Estadão

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/Oy1XxjtjvoU" width="425" height="344" wmode="transparent" /]

O Zeebo, como o vídeo mostra, tem até controle sem fio com sensor de movimento, o Boomerang. Os jogos poderão ser baixados para o HD do console por preços que variam de R$ 9,90 a R$ 19,90, e já está sendo vendido por R$ 499,00 em algumas lojas do país.