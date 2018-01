Comércio eletrônico cresce com classe C - Link - Estadão

Famílias com renda até R$ 3 mil são 61% dos novos usuários de páginas de consumo pela internet

SÃO PAULO – As famílias com renda igual ou menor a R$ 3 mil representaram 61% dos novos entrantes do comércio eletrônico no Brasil neste primeiro semestre, segundo levantamento da empresa de informações do setor e-bit.

“Percebemos que esse consumidor chega ao novo canal já adquirindo produtos de alto valor agregado como eletrodomésticos, eletrônicos e artigos de informática”, destacou em nota à imprensa a e-bit.

Os consumidores da classe da C participaram com 46,5% das vendas consolidadas do setor nos seis primeiros meses deste ano, porcentual superior ao do mesmo período de 2010 (45,5%) e de 2009 (44,6%).

O tíquete médio dos consumidores da classe C somou R$ 320, enquanto entre todas as classes somou R$ 355, no primeiro semestre. Apenas entre os novos entrantes da classe C o tíquete médio neste primeiro semestre foi de R$ 340.

