Comércio eletrônico deve faturar R$ 1 bi no Dia dos Pais - Link - Estadão

Segundo associação E-bit, cerca de 2,95 milhões de compras devem ser feitas pela internet

Dayanne Sousa

SÃO PAULO - O Dia dos Pais deve movimentar R$ 1 bilhão no comércio eletrônico brasileiro, de acordo com expectativa da E-bit, empresa especializada em informações do setor. O faturamento esperado é 25% maior do que o apurado no mesmo período do ano passado. A previsão de crescimento nominal para o e-commerce durante 2013 também é de 25%.

A pesquisa estima que 2,95 milhões de pedidos sejam feitos via internet e que o tíquete médio das compras ficará em R$ 343. Eletrônicos, equipamentos de informática, tablets, smartphones e artigos esportivos devem ser os itens mais procurados para presentear os pais.

De acordo com a E-bit, as vendas por internet devem continuar a atrair consumidores mesmo diante do cenário de desaquecimento do consumo no Brasil. Em nota, Pedro Guasti, diretor geral da E-bit, avalia que atualmente exista uma série de facilidades para o consumidor nas compras online. Ele destaca que no momento a oferta de frete grátis, por exemplo, já atinja 60% do mercado.

/ AGÊNCIA ESTADO