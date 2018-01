Comércio online deve crescer 40% no Natal - Link - Estadão

As vendas de bens de consumo por meio da internet devem crescer 40% entre 15 de novembro e 24 de dezembro deste

ano na comparação com o mesmo período do ano passado, prevê a E-bit, empresa de monitoramento de comércio eletrônico. O faturamento das empresas neste período deverá somar R$ 2,2 bilhões, com um tíquete médio (valor gasto em cada compra) de R$ 370.

As vendas de livros, de produtos eletrônicos, de informática e de eletrodomésticos devem puxar as vendas totais do comércio eletrônico. Entre o público feminino, a expectativa da E-bit é pela liderança dos segmento de cosméticos e beleza. Em 2010, o comércio eletrônico poderá fechar com vendas brutas de R$ 15 bilhões, representando uma alta de 40% sobre o ano passado.

/ Rodrigo Petry (AGÊNCIA ESTADO)