Comic Con: Twitter; viral sexista e uma universidade sobre Lost - Link - Estadão

As campanhas virais que foram lançadas na Comic Con deste ano envolveram ARGRPGs, mensagens no Twitter, QR Code, sites e números de telefone, como todo bom jogo de realidade alternativa deve ser. O Twitter também foi usado como ‘teaser’, para anunciar surpresas nos painéis – a Disney anunciou, ao fim do painel de Alice in Wonderland, que todos seguissem o perfil @importantdate para saber a data de um ‘chá especial’.

#EAFAIL

Uma campanha da Eletronic Arts, envolvendo o Twitter, chegou até a gerar polêmica. Para promover Dante’s Inferno, a produtora lançou o Sin To Win, em que os usuários deveriam tirar fotos com promotoras dos estandes (geralmente, moças com pouca roupa) e enviá-las para o perfil @danteteam com a tag #lust. O problema era que o cartaz da promoção dizia para que os participantes cometessem “atos de luxúria”, o que segundo os críticos poderia ser interpretado como incentivo a abuso sexual. Quanto mais fotos fossem enviadas, mais chances o concorrente teria de ganhar o prêmio: “um jantar cheio de pecado com duas garotas lindas, uma limusine, paparazzi e um baú cheio de tesouros”. A EA foi acusada de sexismo e os usuários criaram a tag #EAFAIL para criticar a iniciativa.

Uma faculdade sobre Lost

O ARG da última temporada de Lost começou na Comic Con com o anúncio do site da Lost University, cujas disciplinas incluem História dos Hieróglifos, Física da Viagem do Tempo e até Sobrevivência na Selva. A ‘faculdade’ diz que vai abrir matrículas no dia 22 de setembro, e que o primeiro semestre inicia no dia 8 de dezembro – data do lançamento do box em Blu-ray da 5ª temporada.

Customizando seu iGoogle

O Google, como não podia deixar de ser, exibiu um doodle em homenagem à Comic Con, no primeiro dia da feira. Além disso, disponibilizou temas para o iGoogle baseados na convenção.