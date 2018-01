Comissão aprova projeto de incentivo a startups - Link - Estadão

Projeto de lei que prevê isenção fiscal para micro e pequenas empresas de tecnologia da informação foi aprovado no Senado

SÃO PAULO – Um projeto de Lei que concede isenção de impostos federais para startups de tecnologia da informação e comunicação foi aprovado nesta terça-feira, 28, pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (CCT) do Senado. Antes de seguir para a Câmara, o projeto de Lei precisa passar pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

O projeto (PLS 321/2012), de autoria do senador José Agripino (DEM-RN), institui o Sistema de Tratamento Especial a Novas Empresas de Tecnologia (Sistenet), para beneficiar empresas com receita bruta trimestral de até R$ 30 mil e, no máximo, quatro funcionários.

As startups beneficiadas poderão permanecer no sistema por dois anos, prorrogáveis por mais dois, e, após esse prazo, terão trinta dias para aderir ao Simples Nacional. Caso o faturamento trimestral ultrapasse o valor estipulado para ter acesso ao benefício, a empresa deverá comunicar sua saída do cadastro, sob risco de receber multa.

A aprovação de uma lei específica para startups é um pedido antigo das pequenas empresas tecnologia. Por se tratarem de negócios inovadores, com alto potencial de crescimento e que, muitas vezes surgem nas universidades, essas empresas alegam necessitar de uma legislação menos burocrática e uma carga tributária menor para aumentar as chances de sobrevivência do negócio.