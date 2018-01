Comissão de comércio dos EUA investigará Apple quanto a patentes - Link - Estadão

Clientes são vistos do lado de fora da loja da Apple em Nova York. A International Trade Commission (ITC) dos Estados Unidos decidiu na segunda-feira iniciar uma investigação para determinar se a Apple viola patentes da Nokia, de acordo com anúncio na página de Web do grupo (foto: Reuters)

A International Trade Commission (ITC) dos Estados Unidos decidiu na segunda-feira, 25, iniciar uma investigação para determinar se a Apple viola patentes da Nokia, de acordo com anúncio na página de Web do grupo.

As duas empresas estão envolvidas em uma grande batalha judicial desde outubro do ano passado, quando a Nokia acusou a Apple de usar suas tecnologias patenteadas sem pagar por elas.

A Nokia apresentou uma reivindicação à ITC no final de dezembro, alegando que a Apple havia violado sete de suas patentes “em virtualmente todos os seus iPhones, players de música iPod e computadores”.

“Estamos satisfeitos por a ITC ter decidido agir rapidamente quanto ao início de uma investigação”, disse uma porta-voz da Nokia.

Ambas as empresas estão se processando mutuamente nos Estados Unidos, e as duas recorreram à ITC. A organização comercial ainda não decidiu se a solicitação da Apple também resultará em investigação.

A ITC pode proibir a venda de produtos nos EUA –um mercado crucial para a Apple mas no qual a Nokia realiza apenas uma fração de suas vendas.

A Nokia vem sofrendo sérios tropeços no mercado de celulares inteligentes, um setor de intenso crescimento, e a Apple, que chegou segmento recentemente, ganhou terreno diante da líder de mercado, graças ao seu iPhone.

A disputa judicial, que pode envolver centenas de milhões de dólares anuais em royalties, reflete a mudança no balanço de poder no setor de telefonia móvel, à medida que os celulares inteligentes se transformam em computadores de mão capazes de exibir vídeos e navegar pela Web.

A Apple, que entrou nesse segmento na metade de 2007, superou a Nokia no terceiro trimestre do ano passado como fabricante de celulares com maior lucro operacional.