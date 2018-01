Comissão dos EUA critica empresas chinesas - Link - Estadão

Relatório liga as duas empresas de telecomunicação ao Exército Popular de Libertação; empresas negam

SÃO PAULO – A Comissão de Inteligência da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos publicou nesta segunda-feira, 8, um relatório recomendando que as empresas norte-americanas não façam trabalhem com as empresas chinesas Huawei Technologies e a ZTE.

—-

Resultado de uma investigação de um ano, o relatório diz que as empresas chinesas são uma ameaça aos Estados Unidos. De acordo com o texto, documentos de ex-funcionários da Huawei mostra que eles fornecem informações para o Exército Popular de Libertação. O departamento alerta para o riscos de espionagem e o roubo de segredos comerciais e de dados das empresas americanas, podendo trazer problemas de segurança aos Estados Unidos. O relatório pede que as empresas sejam mais transparentes.

Alvos de críticas constantes, as duas empresas já haviam alegados que as falhas encontradas eram erros de software não intencionais. Ambas reafirmam sua posição como empresas independentes do governo chinês.

“O relatório divulgado hoje pela Comissão traz muitos rumores e especulações para provar acusações que não existem. Os Estados Unidos se tornaram a maior econômica em um curto período de tempo devido, em grande parte, à política aberta implementada ao longo dos últimos 200 anos. Acreditamos que os Estados Unidos vão continuar com este espírito”, diz o texto de resposta do Huawei ao relatório.