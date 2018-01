Como a indústria musical pode se beneficiar do modelo Farmville? - Link - Estadão

Ainda que você não tenha sido fisgado pelo vício que é jorgar Farmville, certamente já ouviu falar do joguinho ao receber algum presente rural de um contato – carroça, milho, porcos, vaquinhas ou qualquer coisa assim. O Farmville é considerado um dos modelos de negócio em redes sociais mais bem sucedidos da atualidade. Depois de adquirirem itens gratuitamente, através de presentes dados pelos amigos, os jogadores acabam usando dinheiro de verdade para comprar itens para suas fazendinhas.

Para o futurólogo de mídia Gerd Leonard, a maneira como o Farmville ganha dinheiro pode servir de exemplo para a indústria musical. Leonard acredita que as gravadoras devem entrar nas redes sociais. “Como é possível que o Facebook não tem música? 8.7 bilhões de pessoas passam minutos são gastos por dia no Facebook, então porque não fazer negócios – espero que não individualmente, mas coletivamente”.

“O que podemos aprender com o Farmville? No começo, tudo é de graça. O Farmville fisga as pessoas, e então vende para elas tratores virtuais. As pessoas comprar qualquer coisa uma vez que estiveram fisgadas”, disse.

Existem outros projetos que sugerem que as gravadoras vendam música em pacotes, agregando valor. E não dá para dizer que não há música no Facebook – alguns aplicativos da rede social servem para tocar música. Mas são coisas disponibilizadas em escala pequena. Leonard acredita na união do Facebook com a possibilidade de comprar música com valor agregado.

Claro que é só uma ideia. Mas no caso de algum executivo de gravadora ter assistido ao painel em que o futurólogo disse isso, o MySpace que se cuide. Se o Facebook oferecer boas oportunidades de escutar música, não vai sobrar espaço para a velha rede social musical.

(Via Music Ally)