Como adquirir o Windows 8? - Link - Estadão

Tire dúvidas sobre o novo sistema operacional da Microsoft: conheça as diferenças entre Windows 8, Windows RT e Windows Phone 8

SÃO PAULO – A Microsoft apresentou oficialmente seu novo sistema operacional (OS) para tablets e PCs na quinta-feira, 25, exibiu todos os recursos do Surface e, nesta segunda, 29, anunciou a versão mais atual do OS para smartphones. No fim, o consumidor ouviu três nomes novos: Windows 8, Windows RT e Windows Phone 8. Entenda diferença entre eles e saiba para qual aparelho e perfil de usuário cada um deles é mais adequado.

O Windows 8, o Windows RT e o Windows Phone 8 são sistemas operacionais totalmente remodelados que adquiriram essa mesma interface marcada pelos quadrados (“azulejos”, “caixinhas” ou qualquer referência similar) coloridos na tela inicial. Mas cada OS tem um propósito específico.

O Windows 8 – nas versões tradicional e Pro – funciona em aparelhos com arquitetura x86, de processadores Intel, mais encontrada em desktops e notebooks, além de alguns tablets como o próprio Surface, da Microsoft. Para o usuário, a grande diferença é que com o Windows 8 é possível não usar a interface “Modern UI Style” (a dos quadradinhos), alternando para o tradicional “desktop” do Windows. O Windows 8 Pro está à venda em lojas ou, para quem já é possui um aparelho com Windows 7, dá para pagar apenas a atualização para a nova versão, por um preço menor.

O Windows RT é compatível com aparelhos de arquitetura ARM, da Nvidia, mais encontrada em smartphones e tablets, e não pode ser comprado. O Windows RT virá embutido em notebooks e tablets e, com ele, o usuário se limita a usar a interface dos quadrados, não tendo acesso a aplicativos de terceiros, nem os típicos da interface “Desktop”. Ou seja, com o Windows RT o usuário só poderá usar aplicativos baixados da Windows Store e nada mais. É uma versão mais leve e barata (hardwares com RT são mais baratos que os com Windows 8 embutido). A Microsoft fez uma tabela comparando o Surface com Windows RT e Windows 8 Pro (confira); e outra comparando os recursos disponíveis nos três (RT, 8 e Pro).

O Windows Phone 8 é a versão atualizada do sistema operacional para smartphones da Microsoft, com visual idêntico aos demais (Modern UI), que ganhou total compatibilidade com hardwares, sejam tablets, computadores desktop e notebooks equipados com o novo Windows. Veja mais sobre o Windows Phone 8 aqui.

A Microsoft lista a seguinte configuração de hardware para o Windows 8: Processador de 1 GHz, 1 GB de RAM (32 bits) ou 2 GB (64 bits), HD de 16 GB a 32 GB, monitor de 1024 por 768 pixels e placa gráfica compatível com DirectX 9. Os requisitos são similares ao do Windows 7; logo, se o seu computador roda Windows 7 sem grandes dificuldades, é muito provável que não terá problemas com esta versão. Mas por culpa da versão visual mais moderninha, é indicado usar dispositivos com desempenho mais elevado que o citado – no geral, os notebooks à venda no mercado já possuem essa configuração melhor.

Para saber se o seu computador é compatível com o Windows 8, use o “Assistente de Atualização” desenvolvido pela Microsoft para esse propósito (é gratuito, veja aqui). Para saber qual dispositivo ou software é compatível com o novo OS, visite o Centro de Compatibilidade da Microsoft.

O único Windows possível de ser adquirido separadamente, por enquanto, é o Windows 8 Pro. A versão mais básica, chamada apenas de Windows 8 e o Windows RT só serão encontrados pré-instalados em tablets e notebooks.

O Pro está à venda em lojas físicas e virtuais de eletrônicos (veja algumas aqui) e também pode ser baixado pelo site da Microsoft (aqui). Importante notar que todas as versões do Windows 7 são compatíveis com a atualização, exceto a Enterprise.

Tem alguma dúvida sobre o novo Windows? Compartilhe abaixo.

