Como ajudar nas enchentes de Alagoas - Link - Estadão

Para facilitar o resgate de desaparecidos e informar sobre pontos críticos nas cidades alagoanas e pernambucanas atingindas pela enchente, o pessoal da Esfera (que participa do Transparência HackDay e de outras iniciativas que já comentamos por aqui) acaba de criar o site SOS Alagoas. A intenção é agregar informações de voluntários, redirecionar doações e mapear as áreas atingidas.

O site está no ar em versão beta, já atualizado com os pontos de recebimento de doações. O mapeamento de áreas críticas no OpenStreetMap, mais ou menos nos moldes daquilo que foi feito na época dos terremotos do Haiti, começará logo menos. Com a colaboração de voluntários, o público e as autoridades poderão checar quais estradas e pontes foram destruídas e também quais as áreas que necessitam de mais atenção.

Para que isso aconteça, os colaboradores marcaram uma reunião no próximo sábado, 26, na Casa da Cultura Digital, que fica no bairro de Santa Cecília. Quem estiver fora de São Paulo também pode participar assistindo ao streaming da reunião, que será disponibilizado no site. A inscrição você faz aqui.

Outro esforço de mapeamento colaborativo da região está sendo feito na página Ajude o Nordeste:

Clique na imagem para ver o mapa

Por lá, dá para saber quais os municípios em estado de calamidade pública, em emergência e os que foram menos afetados. Além disso, conta com os endereços de pontos de coleta de donativos e instruções para doações.

No Twitter, as informações estão sendo agrupadas com as hashtags #SOSAlagoas e #SOSPernambuco.