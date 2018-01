Como atualizar o Windows para se proteger do ataque cibernético - Link - Estadão

Michel Euler/AP Photo Microsoft liberou uma atualização para o Windows que protege usuários do Ransomware.

Os novos ataques cibernéticos desta terça-feira, 27, afetaram instituições da Ucrânia, empresas da Europa, dos Estados Unidos e também do Brasil. Eles foram causados por um ransomware chamado de Petyarap, que opera de maneira bastante similar ao WannaCry, responsável pelos cyberataques de maio deste ano. Ambos os malwares atacam computadores com um exploit que explora falhas no Windows.

Os engenheiros da Microsoft informaram que já estão cientes dos relatos do novo ataque e investigando as causas. Em maio, eles adicionaram informações de detecção e proteção nas atualizações do sistema contra o software malicioso que causou os ataques de maio, o Ransom:Win32.WannaCrypt. As informações foram liberadas ainda no dia do ataque e são uma proteção extra contra malwares dessa natureza, os ransomware. Em março de 2017, a companhia já havia liberado uma atualização de segurança que protegia os computadores desse malware.

Em ambos os ataques, uma das formas de infecção das máquinas era através de uma falha do Windows que já estava corrigida na última versão do software. Assim, os computadores afetados pelo problema estavam com a atualização pendente, o que permitiu a entrada e propagação do ransomware. Por isso, quem ainda não fez as atualizações, precisa fazer a disponibilizada em maio — que já engloba a liberada em março — o quanto antes.

Windows Como atualizar o Windows 10.

O processo para atualizar é bastante simples. Para usuários do Windows 10, basta acessar o menu Iniciar e usar a busca interna do Windows para pesquisar a expressão “verificar se há atualizações” e entrar no link de mesmo nome. Na próxima tela, é só apertar o botão “verificar se há atualizações” e instalar a última mostrada pelo Windows Update.

Windows Como instalar atualizações no Windows 7 e 8.

Para aqueles que usam versões mais antigas do sistema, como o Windows 7 ou o 8, basta procurar por “Windows Update” na barra de pesquisa do Windows, entrar na página correspondente, clicar em “procurar atualizações” e instalar a foi que disponibilizada na última sexta-feira.

