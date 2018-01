Como construir Roma em um dia - Link - Estadão

Os pesquisadores pegaram 150 mil fotos turísticas tagueadas como “Roma” ou “Rome” no Flickr. Computadores analisaram cada uma por 21 horas e criaram um modelo da cidade em três dimensões.

Para Sameer Agarwal, professor-assistente de ciências da computação e autor do estudo, uma reconstrução manual do tipo – mesmo com a ajuda de “todo o hardware” – seria eterna.

Os cientistas usaram uma versão melhorada do software Photo Tourism, que reagrupa as fotos para recriar monumentos em três dimensões.

“Com eles, nós basicamente reconstruímos pontos turísticos. Agora, estamos tentando fazer cidades inteiras”, diz Noah Snavely, que desenvolveu o Photo Tourism.

Coliseu, com 2106 fotos

Mas a nova versão desenvolvida pelo grupo de Washington faz com que essa comparação seja muito mais rápida. A nova versão se concentra em pontos específicos das imagens, e essa comparação pode ser feita simultaneamente por muitos computadores, espalhados pelo mundo e conectados pela internet.

A técnica pode ser usada para criar mapas online que ofereçam a experiência de realidade virtual. O software pode, por exemplo, criar automaticamente cidades para games, ou ser usado para preservação digital de cidades, e mesmo ser integrado com mapas online.

Confira outros pontos reconstruídos: grail.cs.washington.edu/projects/rome/rome