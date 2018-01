Como contornar os códigos de região dos DVDs - Link - Estadão

Se eu tiver tempo algum dia de organizar uma cruzada contra as idiotices dos mecanismos de proteção anticópias modernos, terei que começar o combate pelos códigos de região dos DVDs. É outra daquelas tramas elaboradas da indústria do cinema para prevenir a pirataria que, inevitalvelmente, pune apenas os cidadãos que estão dentro da lei. Os piratas resolvem o problema com apenas um clique.

Um leitor, cujo e-mail eu reproduzo aqui, encontrou uma solução:

David:

Eu imagino que você está tão familiarizado quanto eu sobre os códigos de região dos DVDs. Se não, o artigo da Wikipédia sobre eles pode nos colocar em pé de igualdade.

Eu moro na França. Trouxe meu computador desktop e meus DVDs comigo quando me mudei para cá. O tocador de DVD do meu computador foi feito para a região 1, já que eu comecei a usá-lo quando estava nos Estados Unidos. Depois que cheguei à França, alterei o código para a região 2 para poder tocar os DVDs europeus. Ao fazer isso, descobri que só é possível trocar o código cinco vezes em um único tocador de DVD; depois disso, ele é travado para apenas uma região. Quando isso ocorrer, eu não poderei mais rodar tanto meus DVDs de região 1 quanto os de região 2.

Vi que as soluções para esse problema envolviam mudanças no software que eram ou cheias de riscos, como regravar o firmware do drive do DVD, ou envolviam quebra-galhos de software de fontes que não me passaram a impressão de serem confiáveis. E mais, algumas das soluções simplesmente trocavam o código para uma das regiões, o que era exatamente o início do meu problema. E, claro, os vários grupos que desenvolveram os sistemas de códigos, talvez para ganhar mais dinheiro com as vendas de DVDs, estão constantemente trabalhando para contornar as soluções que eu encontrei.

Minha solução é simples, e acredito, legal e permanente. Comprei um leitor de DVD (um pouco mais barato do que um gravador de DVD) e um cabo SATA e gastei 20 minutos para instalá-lo no meu computador. (O tempo incluiu os minutos que gastei para tirar a poeira de dentro do gabinete do computador e para desparafusar a proteção de metal da baia do drive.) Selecionei o código desse leitor de DVD para a região 1 e retomei as risadas com meus DVDs do Monty Python e continuei a assistir M. Tati no meu outro drive. O custo para esta solução parece ser aproximadamente US$ 20 nos Estados Unidos, e é um pouco maior se você tem um laptop e precisa usar um drive externo.

Espero que tenha ajudado estudantes, imigrantes e fãs de filmes estrangeiros (o que quer que isto signifique). Espero também ter ajudado outras pessoas que venham a procurar sobre isso.

Claro, esse truque não vai funcionar se você assiste DVDs na televisão (embora eu acredite que alguém também possa usar a essência da ideia para isso — que é, compre um segundo tocador de DVD). E é uma vergonha que você tenha que comprar um segundo DVD como punição por ser um cidadão dentro da lei. Significa, basicamente que os piratas de DVDs saem ganhando. Mas, ao contrário, você descobriu um jeito barato e fácil de resolver o problema. Obrigado!

* Texto originalmente publicado em 18/03/2011.